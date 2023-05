Sekiro potrebbe tornare al PlayStation Showcase, ma non nel modo che pensate voi

Tra i soulslike di FromSoftware più amati di sempre Sekiro Shadows Die Twice ha sicuramente un posto speciale.

Senza nulla togliere ad Elden Ring (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) il titolo in questione ha ancora il suo perché.

Ora, mentre un fan ha deciso di immaginare come sarebbe un eventuale Sekiro 2 realizzato in Unreal Engine 5, sono in molti a sperare in un suo ritorno ufficiale.

Come riportato anche da GamesRadar, Sekiro potrebbe fare la sua apparizione al prossimo PlayStation Showcase, ma sotto forma di... anime.

Avete capito bene: Sekiro Shadows Die Twice potrebbe essere il prossimo videogioco a ricevere un adattamento televisivo sotto forma di serie animata.

VIDEO GAME "Sekiro : Shadows Die Twice (セキロ:シャドウズ ダイ トゥワイス)" Anime Announcement Soon!

Questo secondo una breve fuga di notizie dell'utente Twitter "oecuf", il quale prevede che un anime di Sekiro, apparentemente in lavorazione presso uno studio giapponese non ancora reso noto, sarà rivelato presto, forse già al PlayStation Showcase della prossima settimana.

Sempre oecuf ha di recente predetto correttamente l'uscita di un anime - poi confermato - per il manga Medalist. Staremo a vedere se anche questa volta l'insider ci avrà visto giusto.

La speranza, tuttavia, è che nel caso fosse davvero annunciata una serie animata di Sekiro ciò possa fungere da apripista per un ritorno del franchise, magari con un sequel ufficiale su PS5. La speranza, mai come questi casi, è come sempre l'ultima a morire.

Del resto, sembra proprio che in occasione del prossimo PlayStation Showcase ne vedremo delle belle, sia "grandi che piccole".

Restando in tema, mesi fa lo sviluppatore cinese Papergames e 17ZHE Studio hanno mostrato ben 45 minuti di filmati tratti da Project The Perceiver, gioco che si rifà senza troppi complimenti proprio a Sekiro.

Ma non solo: alcune settimane fa abbiamo avuto modo di recensire Wo Long Fallen Dynasty, altro souls ambientato nell'Oriente Antico davvero degno di attenzioni.