Ghost of Tsushima 2 al PlayStation Showcase? Arriva una risposta

Ghost of Tsushima 2 è uno dei titoli in cima ai desideri dei fan, tanto che sono in molti a sperare che il gioco faccia la sua apparizione al prossimo PlayStation Showcase di mercoledì.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è riuscito a conquistare un gran numero di giocatori, ragion per cui un sequel sarebbe più che gradito.

Advertisement

Al momento, tuttavia, i fan devono accontentarsi solo del film live action attualmente in pre-produzione.

Ora, come riportato anche da Push Square, nonostante la possibilità che Sucker Punch abbia in sviluppo un sequel di Ghost of Tsushima per PS5, secondo Jeff Grubb non sarà uno dei grandi annunci di Sony per il PlayStation Showcase della prossima settimana.

Il giornalista di Giant Bomb, durante una discussione nel suo podcast Game Mess Decides, ha detto che Ghost of Tsushima 2 non sarà presente allo show.

Sembra che Grubb abbia ricevuto la "soffiata" da una fonte non meglio precisata proprio nel corso della diretta: «Tornando al PlayStation Showcase, potrei aver appena fiutato due cose che non ci saranno, se questo può aiutare qualcuno. Non sembra che Ghost of Tsushima 2 sarà presente», ha dichiarato.

Grubb ha una comprovata e affidabile esperienza in fatto di notizie accurate, pertanto potrebbe essere opportuno ridimensionare le aspettative di un preunto annuncio del sequel di Ghost of Tsushima durante lo show della prossima settimana.

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che il prossimo PlayStation Showcase è ufficiale e si terrà il prossimo 24 maggio 2023 alle 22 ora italiana (qui tutti i dettagli sulla serata in questione).

Vero anche che Sekiro potrebbe tornare a sorpresa e mostrarsi nel corso dell'evento Sony, ma non nel modo che pensate voi.

Tuttavia, sembra proprio che proprio in occasione del prossimo PlayStation Showcase ne vedremo delle belle, sia "grandi che piccole".