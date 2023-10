Sonic tornerà alla grande nel 2024, anche con un nuovo videogioco

Sonic è tornato protagonista nel mondo dei videogiochi come non mai, e SEGA non ha certo intenzione di lasciare che il porcospino blu si tolga dai riflettori molto presto.

Proprio in questi giorni c'è il day one di Sonic Superstars (lo trovate su Amazon) che segna il ritorno della serie al classico gameplay in 2D della serie.

Advertisement

Titolo che arriva dopo il successo di Sonic Frontiers, che ha portato SEGA a pensare addirittura ad avviare dei rincari in futuro.

Sapevamo già che l'azienda nipponica è pronta alle grandi manovre in futuro, non solo per Sonic, ma per quanto riguarda la sua icona sono emersi già dei piani da un leak aziendale.

Come riporta VGC, infatti, nei piani del 2024 per Sonic c'è anche l'arrivo di un nuovo videogioco. Sarebbe il terzo in fila dopo Frontiers e Superstars, se venisse confermato.

Questa informazione emerge da un presunto documento di pianificazione che era emerso originariamente su Reddit, per poi essere rimosso.

Lo potete trovare qui sotto, ricondiviso su X:

a Sonic Team business PowerPoint leaked and if it’s real, let’s say 2024 is a pretty packed year for the brand. pic.twitter.com/3Qz4pQlVme — Ramona! 🏳️‍⚧️🍋✂️ (@DPlexHD) October 12, 2023

Come potete vedere dalla lista dei progetti per il 2024 c'è la serie TV dedicata a Knuckles in arrivo all'inizio dell'anno, nuovi DLC per i progetti già usciti, una nuova stagione di Sonic Prime su Netflix.

Prima dell'arrivo del terzo film, piazzato per le vacanze natalizie del 2024 che ha già iniziato le riprese, ci sarà a quanto pare un nuovo progetto videoludico sempre durante le festività.

Il tempismo ha molto senso perché andrebbe a rinforzare la presenza di Sonic sul mercato tra cinema e videogiochi, in una scia di produzioni che da tempo non si vedevano per il porcospino blu e, forse, non si sono mai viste.

Come sempre non ci resta che attendere il momento in cui SEGA annunci definitivamente questi progetti, insieme ad altre cose come Sonic & Friends che non sappiamo ancora bene cosa sia.