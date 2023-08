SEGA annuncia Sonic & Friends... qualunque cosa sia

Sonic & Friends è stato appena svelato da SEGA, con un corto animato che dovrebbe suggerire l'arrivo di una serie TV, un videogioco, o dei giocattoli?

Che il porcospino di SEGA si apprezzatissimo anche (e soprattutto?) fuori dai videogiochi non è una cosa nota, come dimostrano i set LEGO che si stanno moltiplicando (su Amazon).

Tanto che i set a mattoncini saranno anche all'interno di Sonic Superstars, il nuovo gioco "nostalgico" di SEGA che è nato da una notte di bagordi, per altro.

SEGA sa bene che Sonic è un personaggio che piace, e quindi vende. Per questo ha annunciato Sonic & Friends, un corto animato che si riferisce a qualcosa di non troppo chiaro.

L'annuncio è stato fatto sul canale TikTok giapponese di SEGA, e lo potete vedere qui sotto nella condivisione tramite X:

Tolta la bellezza incommensurabile dei personaggi in questa forma chibi, non è ben chiaro a cosa si riferisca il brevissimo corto animato di Sonic & Friends.

Come riporta IGN US, oltre al filmato in cui Sonic e i suoi... amici si divertono moltissimo ai danni di Dr. Eggman, non c'è una definizione chiara di cosa sarà questo brand. Viene da pensare che possa essere una serie di corti animati, magari destinati proprio a TikTok in esclusiva.

"Sonic & Friends" è un marchio che SEGA ha depositato in Giappone più di un mese fa, archiviato con più classificazioni tra cui macchine ed elettrodomestici, giocattoli, carta, vestiti ed educativi e ricreativi. Queste sono le tipiche categorie con cui un'azienda si tiene pronta per sviluppare tutta una serie di prodotti di merchandise, e l'idea di Sonic & Friends potrebbe essere proprio questa.

SEGA è decisamente prolifica in questi anni relativamente a Sonic e, stando alle ultime dichiarazioni, si sta preparando anche a lavorare a dei possibili remake e reboot.

Di recente abbiamo anche scoperto che non si farà mai Sonic Mania 2, nonostante il successo del predecessore, perché giudicato non abbastanza appetibile per il pubblico odierno.