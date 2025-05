[SONDAGGIO] Quanto siete disposti a pagare GTA 6?

Per ora è ancora solo una indiscrezione, ma è così insistente che è diventata una specie di segreto di Pulcinella: GTA 6 potrebbe costare un po' di più di un "normale" videogioco – che da qui a fine anno presumibilmente costerà 90€, come confermato per alcuni casi da Nintendo e per alcuni casi anche da Xbox.

Il trailer delle scorse ore non ha fatto che confermare questa sensazione: i valori produttivi e la scala del progetto di Rockstar sembrano semplicemente fuori di testa, per densità e ricchezza che sembra di scorgere a Vice City.

La domanda allora si porge spontanea: se davvero GTA 6 dovesse costare di più, nella sua edizione standard, rispetto agli altri videogiochi, per voi a quanto dovrebbe salire? Quale cifra riterreste comunque congrua per giocarci al day-one, il prossimo 26 maggio 2026?

Vogliamo raccogliere le vostri opinioni, per capire anche come un progetto quale il nuovo Grand Theft Auto possa fare da caso a sé, anche per le logiche e i portafogli dei videogiocatori: conoscendo le ambizioni e la natura di creatori di mondi di Rockstar, quanto vale per voi il biglietto di ingresso dal giorno 1 nel viaggio di Jason e Lucia, il prossimo anno?