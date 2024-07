[SONDAGGIO] Giochi in formato fisico o digitale: quali comprate di più?

Ormai da molti anni, si discute di quale possa essere il futuro dei videogiochi in formato fisico, in un mercato sempre più digitale.

In queste settimane, ad esempio, si è parlato molto dell'arrivo anche in formato fisico di Alan Wake 2 (che peraltro è in pre-ordine), a praticamente un anno da quando il publisher Epic Games decise di lanciarlo solamente in digitale.

Advertisement

Nel frattempo, sul mercato continuano ad affacciarsi varianti di console anche solo in digitale, che quindi non hanno nessun lettore per un disco di gioco in formato fisico, come alcune proposte svelate da Xbox alla Summer Game Fest dello scorso mese.

Eppure, le edizioni fisiche dei giochi continuano ad avere affetto da parte dei giocatori, soprattutto quando si tratta di quelle limitate come quella svelata per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, schizzata subito in cima alle classifiche.

Che quello in cui le edizioni fisiche saranno soprattutto quelle da collezione possa essere il futuro, su console, considerando che su PC il passaggio totale al digitale è già avvenuto da tempo?

Per farci un'idea, abbiamo deciso di chiederlo a voi lettori: per la maggior parte, comprate più giochi in digitale o più giochi in formato fisico? O ci sono contesti precisi – come appunto le Collector's – in cui vi proiettate sul fisico, mentre preferite la comodità del download digitale negli altri casi?

Fatecelo sapere nel sondaggio!