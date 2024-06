La famiglia di console si allarga: arrivano tre nuove Xbox Series X (e S)

Nel corso dello showcase di Xbox che si è tenuto oggi, la presidente Sarah Bond ha preso il palco per annunciare l'arrivo di alcuni nuovi modelli di console di attuale generazione sul mercato.

Mentre abbiamo già una Xbox Series X all-black e un paio di modelli di Xbox Series S, presto la line-up si arricchirà nel periodo natalizio «presso mercati selezionati» (tra cui immaginiamo ci sia come sempre anche quello italiano) di:

Xbox Series X in colore Robot White, da 1 TB, solo digitale . Questa console non ha quindi un lettore per dischi fisici;

in colore Robot White, da 1 TB, . Questa console non ha quindi un lettore per dischi fisici; Xbox Series S in colore Robot White da 1 TB, solo digitale come sempre nel caso della piccolina di casa Xbox;

in colore Robot White da 1 TB, come sempre nel caso della piccolina di casa Xbox; Xbox Series X in colore Galaxy Black da 2 TB, anche per giochi fisici. Sarà quindi il nuovo modello di punta, con un design satinato e il controller che sul retro della scocca richiama il colore verde del reticolo superiore di Series X.

Sul sito ufficiale, apprendiamo che i prezzi saranno di 349,99€ per la nuova Xbox Series S, di 499,99€ per la Xbox Series X bianca solo digitale e di 649,99€ per la Galaxy Edition della Series X da 2 TB, che sarà disponibile in quantità limitate.

