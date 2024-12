[SONDAGGIO] Cyberpunk 2077 ha completato la sua redenzione?

Quattro anni sono parecchi, nel mondo dei videogiochi, e di certo suonano come un bel po' se pensiamo a Cyberpunk 2077. Era il 10 dicembre, infatti, quando il titolo di casa CD Projekt RED faceva il suo tentennante debutto sul mercato, dividendosi tra le buone idee sul fronte ludico e il modo in cui queste arrivavano – soprattutto su PS4 e Xbox One, dove era francamente impresentabile.

Da allora, la compagnia polacca promise che avrebbe continuato a lavorarci per sistemare le cose, l'espansione Phantom Liberty è stata particolarmente apprezzata e – sebbene pensare di giocarci sulle console di vecchia generazione è ancora più un miraggio che altro – l'avventura di V a Night City ha trovato via via la sua strada, costruendo su quanto si era già visto già al day-one e affinandosi strada facendo.

Così, quattro anni dopo il lancio, nelle scorse ore è arrivata una nuova mega patch che porta il gioco alla versione 2.2, introducendo anche nuovi contenuti e nuove opzioni di personalizzazione.

Non sarà magari ancora come il lunghissimo percorso vissuto da Hello Games e dal suo No Man's Sky, ma possiamo ormai parlare di una redenzione completa per Cyberpunk 2077?

Personalmente, trovo che sia uno dei giochi più interessanti giocati negli ultimi anni – più che altro per la sua capacità di trattare temi interessanti e di far sentire vicini ai personaggi, laddove invece le possibilità di scelta (soprattutto al lancio) sembravano non essere ben bilanciate.

Ma vogliamo sentire la vostra campana: quattro anni dopo, che opinione avete di Cyberpunk 2077? Pensate che il gioco sia migliorato abbastanza? Pensate che andasse già bene al lancio, al di là della componente tecnica? O rimane un'opera non all'altezza, a vostro avviso?

Fatecelo sapere nel sondaggio!