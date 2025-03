[SONDAGGIO] Compri davvero i giochi a 80€?

Il dibattito sui prezzi dei videogiochi è sempre (tristemente?) attuale. Qualche tempo fa, ad esempio, avevamo analizzato come il costo per il produttore e il costo per il consumatore siano andati a cambiare nei decenni, mettendoli in relazione con l'inflazione e il potere d'acquisto.

Il tema è tornato con prepotenza nelle scorse settimane, per due motivi precisi: il primo, è che Days Gone – ritenuto un fallimento commerciale e che il director ritenne aver fatto meno del suo potenziale perché non fu comprato a prezzo pieno dai giocatori – torna con una rimasterizzazione. Niente seguito, insomma, proprio perché le vendite non lo giustificherebbero, ma si monetizza di nuovo quanto già fatto.

Il secondo sono i numeri arrivati un po' da tutte le parti – come Steam, GamesIndustry e PlayStation Store – che confermano una tendenza affascinante e preoccupante al contempo: nel 2024 i giocatori hanno giocato soprattutto giochi usciti prima del 2024, e non nuove release.

Questo crea uno stridio: da un lato abbiamo i publisher per cui le vendite a prezzo pieno sono fondamentali, dall'altra abbiamo i videogiocatori che passano la maggior parte del tempo su uscite ben più vecchie dell'anno in corso, che costano sensibilmente meno e vengono così tolte dal proprio backlog.

E considerando che in questi mesi abbiamo sentito parlare anche dell'allucinazione collettiva del «magari potremmo far pagare i giochi 100€ al day-one!» – con alcuni player dell'industria che spererebbero GTA 6 possa fare da apripista in tal senso (senza rendersi conto che nessuna delle loro produzioni ha il traino e il ritmo di uscite di GTA, ndr) – la questione è molto spinosa, ma anche molto interessante. Ancora di più, in un'epoca dove comprare un gioco è solo una delle opzioni, e non più la sola opzione, con il proliferare degli abbonamenti e del gaming on demand.

Quindi i videogiocatori comprano davvero i giochi a prezzo pieno, considerando che nel 2024 (ma anche nel 2023) hanno passato le ore in-game soprattutto su titoli vecchi?

Voi come vi comportate? Acquistate a prezzo pieno i giochi che vi interessano tanto o nemmeno quelli e aspettate sempre uno sconto? Fatecelo sapere nel sondaggio.