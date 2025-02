Days Gone Remastered è ufficiale, c'è la data

Negli ultimi mesi, il panorama videoludico è stato animato da voci insistenti riguardanti una possibile versione rimasterizzata di Days Gone, l'action-adventure open world sviluppato da Bend Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel 2019.

Nonostante l'assenza di un annuncio ufficiale, diversi insider e giornalisti del settore hanno alimentato le aspettative dei fan, sebbene sia ora ufficale.

Allo State of Play Sony ha confermato che Sony sta lavorando a un remaster di Days Gone per PlayStation 5, previsto il 25 aprile prossimo.

Il "nuovo" Days Gone migliorerà la risoluzione, la Photo Mode, l'accessibilità, il supporto al VRR e alcune novità inedite. Chi possiede già il gioco potrà avere l'upgrade per 10 dollari.

Days Gone Remastered avrà una grafica migliorata, un fogliame più dettagliato, una migliore qualità delle ombre e delle luci, Tempest 3D Audio e molto altro.

Potrete scegliere la vostra esperienza di gioco preferita tra una risoluzione nativa 4K in modalità Fedeltà, 1440p upscalati a 4K in modalità Prestazioni a 60 FPS, oppure framerate sbloccato per TV che supportano VRR. Chi possiede già il gioco potrà avere l'upgrade per 10 dollari.

La prospettiva di un remaster di Days Gone per PS5 (l'originale lo trovate su Amazon) suscita sentimenti contrastanti. Da un lato, l'idea di rivivere le avventure di Deacon St. John con grafica e prestazioni migliorate è allettante, soprattutto per chi non ha avuto modo di sperimentare il titolo originale.

Dall'altro, considerando la relativa freschezza del gioco e la disponibilità di una versione PC potenziata, ci si potrebbe chiedere se le risorse di Bend Studio non sarebbero meglio impiegate nello sviluppo di un sequel o di una nuova IP.

Ad ogni modo, è innegabile che il gioco meriti una seconda chance: al lancio è stato bersagliato da critiche (spesso esagerate) per problemi tecnici e scelte di design poco raffinate, ma col tempo ha saputo conquistarsi una nicchia di appassionati.

La sua atmosfera post-apocalittica, il viaggio solitario di Deacon St. John e l’open world infestato dai Freaker hanno qualcosa di affascinante, un mix tra The Walking Dead e Sons of Anarchy che, con qualche limatura, potrebbe brillare ancora di più.

Solo il tempo dirà se questa strategia ripagherà, ma una cosa è certa: l'affetto dei fan per l'universo di Days Gone rimane forte, e la possibilità di rigiocare un piccolo - grande - titolo incompreso male non è.