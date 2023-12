Smart TV Xiaomi 43" a PREZZO STRACCIATO: solo 249€ su eBay!

Se siete alla ricerca di una smart TV di qualità a un prezzo accessibile, eBay ha ciò che fa per voi. La Xiaomi 43A2, con il suo schermo da 43", offre una qualità pari ai migliori modelli sul mercato. Dotata di uno schermo 4K, tecnologia Dolby Vision e Audio, e sistema operativo Android TV, questa TV è disponibile a soli 249,99€, con un risparmio del 35% rispetto al prezzo originale di 384,99€.

Xiaomi 43A2, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Xiaomi 43A2 è l'ideale per gli amanti del cinema e delle serie TV. Offre immagini nitide, colori vivaci e un contrasto eccellente. Grazie al sistema Google TV, avrai accesso a tutti i principali servizi di streaming come Disney+, Netflix, Prime Video e molti altri, rendendola la scelta perfetta per chi ama avere tutti i propri abbonamenti in un unico posto

La smart TV Xiaomi 43A2 vanta uno schermo LED da 43" con risoluzione 4K UHD, supporto per Dolby Vision e HDR10, e un impianto audio con 2 altoparlanti integrati da 12 W e tecnologia Dolby Audio, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente. Le sue dimensioni la rendono ideale anche per spazi più piccoli, come una camera da letto o un piccolo soggiorno.

Questa offerta su eBay per la smart TV Xiaomi 43A2 a soli 249,99€ è un affare da non perdere. Di solito, con questa cifra si trovano solo TV di dimensioni minori, quindi l'eccezionale rapporto qualità-prezzo vi invita a completare l'acquisto quanto prima. Affrettati, non sappiamo per quanto tempo questa offerta sarà valida.

