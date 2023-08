Smart TV Sony 4K 85" con oltre 500€ di sconto! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 16 agosto 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Sony KD85X80L, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.949,99€, rispetto al prezzo consigliato di 2.499.99€, per un risparmio reale di 550€.

La smart TV Sony KD85X80L offre immagini eccezionalmente realistiche grazie al processore 4K HDR X1, che è in grado di visualizzare miliardi di colori in modo autentico sullo schermo. L'ampia gamma di colori è ulteriormente migliorata dalla tecnologia Triluminos Pro, che rivela sfumature e tonalità altrimenti invisibili su altri TV.

Per quanto riguarda l'audio, la smart TV Sony KD85X80L è dotata di altoparlanti X-Balanced che garantiscono un audio chiaro e un potente basso. Inoltre, la tecnologia Dolby Atmos fornisce un suono avvolgente che arricchisce l'esperienza cinematografica e di intrattenimento.

L'interfaccia Google TV organizza in modo fluido il contenuto di intrattenimento, consentendo un facile accesso alle tue app preferite, servizi di streaming e contenuti multimediali. Inoltre, il design della smart TV Sony KD85X80L è caratterizzato da un telaio stretto che mette in risalto l'immagine e contribuisce a migliorare l'esperienza visiva complessiva.

Oltre alla smart TV Sony KD85X80L menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

