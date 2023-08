Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 65" a un prezzo imperdibile! 67% di sconto!

Siete alla ricerca di una nuova smart TV? Se desiderate un'immersione visiva senza precedenti e un audio che vi posizioni al cuore dell'azione, Samsung QE65QN900B è la scelta perfetta per voi. E la ciliegina sulla torta? Potete trovarla ora su Amazon a un prezzo imperdibile!

Infatti, potete portarvi a casa la smart TV Samsung QE65QN900B a soli 1.899,99€, rispetto al prezzo consigliato di 5.699€, con uno sconto consistente del 67%. Si tratta di un'ottima occasione per avere una smart TV pronta per il futuro a prezzo scontato.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE65QN900B, con il suo schermo di 65" e una risoluzione straordinaria di 8K (7.680x4.320 pixel), rappresenta un vero gioiello della tecnologia televisiva. Questo modello sfrutta la tecnologia Neo QLED, che unisce i vantaggi dei Mini LED ai punti quantici. Il risultato? Livelli di nero profondi, paragonabili a quelli dei TV OLED, e una luminosità di picco eccezionale.

Dal punto di vista audio, non si tratta di una semplice TV. Grazie agli altoparlanti multidirezionali e al supporto del suono surround Dolby Atmos, l'esperienza sonora è immersiva e di alta fedeltà. Per gli appassionati di gaming, la smart TV Samsung QE65QN900B è una scelta ideale. La sua progettazione garantisce un tempo di risposta veloce e una latenza minima, assicurando partite fluide e senza scatti. E non solo: la modalità gioco automatica adatta in tempo reale le impostazioni del dispositivo, garantendo sempre la miglior esperienza di gioco in base al titolo in esecuzione.

