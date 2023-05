Smart TV Samsung 43" 4K quasi a metà prezzo! Risparmi 390€!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, la smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B viene venduta a 799,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 409,90€, con un risparmio reale di 390€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un'ottima smart TV a prezzo scontato!

La smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è equipaggiata con uno splendido pannello QLED 4K da 43" che offre una qualità dell'immagine straordinariamente naturale. Questo è reso possibile grazie alla Quantum Matrix Technology e al volume colore al 100% che forniscono dettagli nitidi e un'eccezionale messa a fuoco.

La smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è dotata di tecnologia Dolby Atmos, che offre un'esperienza audio surround di nuova generazione.

Il design della smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è elegante e moderno, con una forma dello schermo piatta che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Inoltre, la possibilità di installare la TV a parete con la staffa No gap wall-mount permette un'installazione pulita e minimale.

