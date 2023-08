Smart TV LG OLED Evo C3 a prezzi imperdibili per la Gaming Week!

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente alle smart TV LG OLED evo. Infatti, attualmente potete portarvi a casa le smart TV LG OLED evo, tra le migliori attualmente sul mercato, a prezzi estremamente convenienti, partendo da soli 1.098€, con uno sconto del 31%, per il modello da 43".

Grazie a un pannello OLED di ultima generazione con pixel auto-illuminanti, la serie OLED C3 di LG eleva l'esperienza visiva a nuovi livelli, rendendo il nero profondamente assoluto e garantendo un contrasto eccezionalmente elevato e colori sorprendentemente vividi. Ma non è tutto: questa TV di fascia alta è equipaggiata con quattro porte HDMI 2.1, compatibili con una vasta gamma di tecnologie avanzate come VRR, ALLM e G-Sync, oltre ai formati HDR standard come HDR10, Dolby Vision e HLG.

Con un tempo di risposta fulmineo di soli 0,1 ms e un alto refresh rate che raggiunge i 120Hz, questa TV minimizza efficacemente la sfocatura, assicurando un'immagine cristallina in ogni contesto. Sotto il cofano, troverete il potentissimo processore 4K α9 di sesta generazione con intelligenza artificiale, che utilizza algoritmi di deep learning per analizzare e perfezionare i contenuti visualizzati, rendendo ogni immagine semplicemente stupefacente.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, la serie C3 utilizza il moderno sistema operativo WebOS, che non solo offre una vasta selezione di app preinstallate, ma dispone anche di un ampio store per soddisfare tutte le vostre esigenze multimediali. E per gli appassionati di videogiochi, la funzione Game Optimizer e la Game Dashboard offrono un accesso rapido e agevole a una serie di impostazioni e funzionalità specificamente progettate per migliorare la vostra esperienza di gioco.

