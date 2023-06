Smart TV LG NanoCell 4K da 75" con uno sconto del 35%! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 30 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG NanoCell 75NANO766QA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 905,99€, rispetto agli usuali 1.399,99€ di listino, per un risparmio reale di 494€ e uno sconto del 35,28%.

La smart TV LG NanoCell 75NANO766QA impiega uno splendido pannello da 75 pollici per ofrire un'esperienza visiva coinvolgente e vivace, utilizzando le tecnologie Pure Colours e Real 4K per migliorare la ricchezza dei colori. Grazie alla tecnologia NanoCell di LG, i colori impuri vengono filtrati, dando come risultato una riproduzione dei colori più precisa, mentre il processore α5 Gen5 AI 4K analizza il contenuto e lo ottimizza per una qualità migliorata.

Dal punto di vista del design, la smart TV LG NanoCell 75NANO766QA ha un aspetto semplice e sobrio con cornici sottili. I piedini della TV sono posizionati vicino ai lati, offrendo una migliore stabilità ma richiedendo un tavolo più grande per le dimensioni più grandi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la smart TV LG NanoCell 75NANO766QA offre una risoluzione dello schermo di 3.840x2.160 pixel (4K UHD) e un rapporto di aspetto di 16:9. La TV dispone di 3 porte HDMI, 2 porte USB e una porta Ethernet per la connettività. Supporta il Wi-Fi e ha il sistema operativo Web OS.

