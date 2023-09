Skyrim ha ora un "pezzetto" di Starfield, grazie ai fan

Starfield è disponibile ormai da diversi giorni, ma a quanto pare i giocatori continuano a omaggiarlo, ora in una mod per l'altrettanto celebre Skyrim.

Il titolo sci-fi, che trovate anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo scontato su Amazon), è stato da subito preso di mira dai modder di tutto il mondo.

Advertisement

Vero anche che per il supporto ufficiale alle mod su Xbox ci vorrà tempo, come confermato da Todd Howard.

Ora, come riportato anche da Destructoid, era solo questione di tempo prima che la gente iniziasse a "fondere" Starfield con Skyrim.

Combinare alcune delle risorse di un gioco Bethesda con il mondo di un altro gioco della compagnia era inevitabile.

Difatti, se andate su Nexus Mods, l'utente ndreams ha appena rilasciato una mod per Skyrim che vi permette di diventare compagni di Sarah Morgan, la leader di Constellation, direttamente da Starfield.

Sembra una mod abbastanza semplice da aggiungere a The Elder Scrolls V, essendo Sarah una semplice "seguace vaniglia" con abito da minatore.

Come per ogni seguace - in Starfield o in Skyrim - dovrete cercare Sarah Morgan prima di poterla avere alle vostre dipendenze.

La pagina di descrizione della mod spiega che la si può trovare in giro per le strade di Whiterun durante il giorno o presso il Tempio di Kynareth di notte.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e scaricare la mod in questione.

Restando in tema Starfield, non perdetevi le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento, in cui potrete trovare tutto ciò che vi serve.

Ma non solo: Nvidia ha da poco rilasciato un aggiornamento per Starfield che mira a migliorare le prestazioni del gioco sci-fi targato Bethesda.

Infine, l'ultimo trucco per poter mettere le mani su un mucchio di soldi facili in Starfield è stato scovato, ed è decisamente interessante.