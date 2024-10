Skyrim Special Edition si amplia gratis con un DLC dei fan

Una nuova mod per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition è stata rilasciata in queste ore, aggiungendo un'intera isola esplorabile con una nuova serie di missioni.

Il gioco (che trovate su Amazon) è infatti diventato col tempo bersaglio dei modder, i quali lo hanno migliorato e ampliato.

Basti pensare a chi lo ha stravolto così tanto dal punto di vista grafico da renderlo praticamente irriconoscibile.

Il modder "Nevah" ha creato questa espansione gratuita chiamata "Nevah's Isle Redux" (via DSO Gaming).

La mod introduce una nuova area di gioco sotto forma di isola, con un villaggio fantasma e una casa per il giocatore.

Seguendo la serie di missioni, i giocatori potranno risollevare il villaggio al suo antico splendore, riportandolo alla vita.

Una volta completato il "restauro", l'isola si popolerà di commercianti PNG con intelligenza artificiale e interni completamente arredati.

Guardie Bosmer pattuglieranno giorno e notte per garantire la sicurezza e saranno anche disponibili due rotte navali per tornare a Skyrim.

Per provare "Nevah's Isle Redux", i giocatori possono scaricare il tutto dal sito NexusMods.

È consigliabile seguire le istruzioni di installazione fornite dall'autore per assicurarsi che funzioni correttamente con la propria versione di Skyrim Special Edition.

Per i fan desiderosi di nuove avventure nel mondo di Tamriel, "Nevah's Isle Redux" offre quindi un'ottima opportunità di esplorare una nuova area e vivere una storia inedita.

Questa mod si inserisce in una lunga tradizione di espansioni dei fan per Skyrim, che nel corso degli anni hanno arricchito notevolmente il gioco con nuove aree, missioni e contenuti.

Solo pochi giorni fa vi ho segnalato l'inclusione di Edge UI, ovvero il tentativo di portare un'interfaccia moderna in Skyrim, cercando però di non rovinare l'atmosfera generale del gioco.

Ma non solo: alcune settimane fa il modder “MixedMartialArtist” ha rilasciato una mod per Skyrim Special Edition in grado di trasformare il gioco in un vero e proprio war game.