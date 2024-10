Skyrim irriconoscibile: un fan lo ha reso un altro gioco

Siete eccitati per The Elder Scrolls 6, ma non volete aspettare altri otto anni prima che Bethesda lo rilasci? Se avete un PC a modo, potete intanto provare una versione di Skyrim praticamente irriconoscibile, per ingannare l'attesa.

Non è infatti la prima volta che il gioco (che trovate su Amazon) diventa più bello da vedere grazie alla community di modder e appassionati.

Advertisement

Basti pensare che solo pochi giorni fa vi ho segnalato l'inclusione di Edge UI, ossia il tentativo di portare un'interfaccia moderna in Skyrim, cercando di non rovinare l'atmosfera generale del gioco.

Senza contare anche che alcune settimane fa il modder “MixedMartialArtist” ha rilasciato una nuova mod per Skyrim Special Edition in grado di trasformare il gioco in un war game.

Ora, qualcuno si è però presto la briga di modificare il gioco fino a renderlo completamente irriconoscibile (via GamingBible).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'utente Easy-Passage2383 su Reddit ha recentemente postato una versione di Skyrim che assomiglia poco a un capitolo di The Elder Scrolls e più a... qualcos'altro.

Il filmato vede correre il personaggio principale per Falkreath con la sua bellissima e lussureggiante ciocca di capelli, mentre una luce onirica copre l'intera città.

Gli utenti del post sono rimasti confusi, impressionati e anche perplessi, visto che il tutto appare fin troppo simile a un trailer CGI di World of Warcraft.

«C'è un po' di Skyrim in questa mod» ha risposto l'utente Massive-Reach6032. «Hai per caso usato una mod?» ha invece ironizzato l'utente spicy_feather.

Il fan in questione ha linkato un Google Drive (qui) contenente la maggior parte delle mod utilizzate per ottenere questa versione decisamente particolare del gioco, nel caso in cui anche voi vogliate far assomigliare la vostra versione di Skyrim ad un gioco totalmente differente da quello base.

Del resto, aggiornando costantemente grafica, meccaniche e contenuti, Skyrim continuerà a essere trasformato nel corso degli anni. Che vi piaccia oppure no.