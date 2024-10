Skyrim diventa un gioco più moderno grazie ai fan

Una nuova mod chiamata Edge UI sta trasformando l'interfaccia di Skyrim, uno dei giochi di ruolo più popolari di sempre.

Del resto, il gioco (che trovate su Amazon) è da sempre bersaglio della community di modder e appassionati.

Basti pensare che alcune settimane fa il modder “MixedMartialArtist” ha rilasciato una nuova mod per Skyrim Special Edition, in grado di trasformare il gioco in un war game.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, la mod Edge UI - creata dal modder 'EugeneUI' - si basa sulla famosa mod SkyUI per modernizzare completamente l'aspetto del gioco di Bethesda.

L'obiettivo di Edge UI è rendere l'interfaccia di Skyrim più fresca e moderna, ispirandosi a tripla A come God of War, Assassin's Creed ed Elden Ring.

La mod introduce infatti un design minimalista che mantiene comunque lo stile generale del gioco originale.

Tra le caratteristiche principali di Edge UI ci sono un nuovo look moderno e raffinato, con colori che esaltano gli elementi dell'interfaccia, un maggiore senso di profondità e altro ancora.

Nonostante le importanti modifiche, Edge UI (scaricabile gratis qui) riesce a non stravolgere l'atmosfera di Skyrim. Al contrario, sembra donare nuova vita al classico RPG di Bethesda, facendolo sembrare un titolo molto più recente.

Il modder 'EugeneUI' ha dichiarato: «Edge UI è il mio tentativo di portare un'interfaccia moderna in Skyrim, cercando di non rovinare il tema generale del gioco».

Il risultato sembra essere molto apprezzato dalla community di modder. Questo aggiornamento grafico potrebbe essere l'occasione perfetta per tornare a esplorare Tamriel con occhi nuovi, in attesa di novità sul prossimo capitolo della saga, ancora piuttosto lontano (ma il cui sviluppo procede).

Mod come Edge UI contribuiscono a mantenere quindi Skyrim giocabile anche a distanza di anni. Aggiornando costantemente grafica, meccaniche e contenuti, la community permette al titolo di Bethesda di competere anche con produzioni più recenti.