Skyrim, scovato un nuovo segreto del Winterhold College dopo 11 anni

Skyrim è un gioco che, nonostante gli anni, continua a regalare sorprese rimaste all'oscuro per diverso tempo.

Il classico fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti un titolo pieno zeppo di Easter Egg e curiosità.

Del resto, solo alcuni mesi fa qualcuno ha scoperto nuovo uso di uno degli Urli del Dragonborn.

Ora, dopo anche una boss battle rimasta nascosta troppo a lungo, un utente di Reddit ha scoperto un nuovo segreto del Winterhold College dopo ben 11 anni.

«Ho scoperto che si può accendere il faro sul sentiero per il Collegio di Winterhold», ha postato tale "xDarnelx", insieme a un video.

Come i fan avevano previsto dopo aver visto il filmato, non tutti sapevano di questo piccolo dettaglio.

«Oh, buon Dio - quanti anni e ancora cose nuove», ha commentato Acceptable_Bag_29, dimostrando così che si può giocare il gioco più volte e ancora perdersi delle cose.

Quando i soliti saccenti hanno iniziato a criticare gli altri perché non erano a conoscenza del dettaglio, visto che Faralda accendeva i fari quando si visitava il collegio per la prima volta, l'OP ha avuto qualcosa da ridire.

«So che Faralda li accende, avrei dovuto dare più importanza a voi nel titolo. Mi chiedevo se avesse un incantesimo specifico per farlo», ha spiegato.

In realtà, non c'è nessun incantesimo e non si tratta solo di trucchi di illuminazione che si possono trovare durante l'esplorazione, ma anche di missioni nascoste che la maggior parte di voi potrebbe aver perso durante la prima, e forse anche la seconda, partita.

Insomma, trattandosi dell'ennesimo "segreto" nascosto nel mondo aperto di Skyrim, e con Bethesda al lavoro su The Elder Scrolls VI, possiamo solo immaginare quante altre chicche scopriremo in futuro.

