Skyrim, un trucco permette di forzare una serratura in pochi secondi

Skyrim è uno di quei titoli ancora molto giocati, a ormai moltissimi anni dall'uscita.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) ha infatti dalla sua una community davvero molto appassionata.

Advertisement

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di rendere l'interfaccia utente di Skyrim un po' più simile a Dark Souls, c'è chi ha scovato un trucco che permette di forzare una serratura in pochi secondi.

Come riportato anche da GamingBible, l'abilità di scassinare serrature grazie al grimaldello è sicuramente una delle più amate/odiate del gioco.

A quanto pare, un utente Reddit si è accorto di un trucchetto che a molti potrebbe essere sfuggito.

«Non ho mai notato le piccole vibrazioni del controller se si muove lentamente lo stick sinistro», ha spiegato il Redditor ChesterVsCheetor.

«Per le serrature difficili, guardavo lo schema visivo intorno al bordo per memorizzare il punto in cui il grimaldello poteva rompersi, in modo da poter tornare lì e rimediare lentamente».

E ancora: «Ieri mi stavo muovendo lentamente e ho notato queste leggere vibrazioni... mi sono fatto strada all'esterno e mi sono accorto che una era leggermente più forte delle altre.»

Sembra che la maggior parte degli utenti su Reddit sapesse delle vibrazioni, mentre altri sono caduti dal pero come l'autore del post, dopo oltre 10 anni dall'uscita del gioco.

Per quanto ci riguarda, è sempre stata cosa nota: durante il procedimento di scassinamento, quando si avverte una vibrazione, si sposta leggermente lo stick analogico a sinistra o a destra e, con un po' di fortuna, si sblocca la serratura.

Chissà se anche The Elder Scrolls VI avrà lo stesso, identico modello per forzare porte e tesori: nell'attesa di scoprirlo, i fan di Skyrim stanno discutendo su quale nemico sarebbe più facile da sconfiggere nella vita di tutti i giorni.

Infine, Fabled Forests è una nuova e sorprendente mod di Skyrim che offre foreste lussureggianti senza sacrificare chissà quanti fotogrammi al secondo.