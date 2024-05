Skyrim ha ricevuto un'enorme espansione gratis (dai fan)

Skyrim è un gioco che i fan continuano a supportare in maniera costante, tanto che ora è il turno di una nuova espansione realmente sorprendente.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti preso di mira dagli appassionati dal giorno di lancio.

Advertisement

Basti pensare che di recente un giocatore è riuscito a migliorare così tanto la grafica di Skyrim al punto da renderlo un gioco quasi current-gen.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder “agerweb” ha rilasciato una nuova espansione DLC per The Elder Scrolls V: Skyrim, chiamata Shumer and the Priest Kings.

Questa contiene oltre 200 luoghi esplorabili, più di 180 missioni e 8.500 linee di dialogo vocale.

Più nel dettaglio, Shumer and the Priest Kings racconta la storia di Shumer, che il giocatore apprenderà completando missioni, leggendo libri, diari, lettere e parlando con le persone.

Shumer ha le dimensioni di circa 3 regioni di Skyrim, con oltre 150 luoghi segnalati sulla mappa (e 40 non segnalati) e più di 80 luoghi sotterranei, per un totale di oltre 200 nuove location.

Inoltre, ci sono due piccole isole chiamate Barbella e Althira, per oltre 1000 PNG. Attualmente, la mod dispone di 8.500 linee di dialogo vocale per supportare le missioni e la narrazione di Shumer.

I giocatori troveranno anche 52 nuovi libri (finora) che coprono la storia di Shumer e la sua religione, oltre ad alcuni racconti di narrativa e non. Ci sono anche 42 diari e numerose lettere. I cacciatori di tesori potranno anche mettere le mani su 4 nuove mappe del tesoro.

Come detto, la mod offre 180 missioni: di queste, 21 sono per la quest principale.

Troviamo poi 34 missioni secondarie, 21 missioni di gilda e 70 missioni varie che i giocatori possono trovare a Shumer. Ma non solo, visto che anche le isole hanno 38 nuove missioni da completare.

In breve, si tratta di un'enorme espansione scaricabile gratuitamente a questo indirizzo.

Ciò dimostra ancora una volta quanto il quinto capitolo della serie di The Elder Scrolls sia ancora molto giocato a tanti anni dalla sua uscita.

Restando in tema, un'altra mod sempre dedicata a The Elder Scrolls V: Skyrim è "Midwood Isle", ricca di missioni e disponibile in forma gratuita: trovate qui tutti i dettagli.