Skyrim diventa next-gen in UE5, e TES 6 può aspettare

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più apprezzati di tutti i tempi, visto anche che i fan continuano a omaggiarlo in tutti i modi.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è da sempre bersaglio degli appassionati, spesso in grado anche di dargli nuova vita.

Advertisement

Advertisement

C'è infatti chi di recente ha moddato il gioco Bethesda, rendendolo quasi simile ai classici soulslike di FromSoftware.

Ora, dopo che nelle scorse settimane uno YouTuber ha trovato il modo di far creare a ChatGPT nuove missioni e contenuti per il celebre RPG fantasy, è arrivato il momento di una versione in Unreal Engine 5 davvero mozzafiato.

Come riportato anche da Wccftech, un nuovo video condiviso su YouTube da Leo Torres mostra un'incredibile replica di Whiterun realizzata con la potenza dell'UE5.

Ciò che rende questo fan made così sorprendente è il tentativo di dare al luogo la giusta scala, basandosi sulle informazioni fornite dalla storia principale della serie.

Sebbene una città di queste dimensioni non sia il massimo dal punto di vista del gameplay, è innegabile che abbia un aspetto straordinario, facendo finalmente sentire il mondo di TES grande come dovrebbe essere. Poco sotto, nel player dedicato, trovate il video realizzato da Torres che mostra la bellezza del tutto.

Nell'attesa di scoprire se The Elder Scrolls VI sarà all'altezza di questi concept, i fan di Skyrim stanno discutendo su quale nemico sarebbe più facile da sconfiggere, ma nella vita di tutti i giorni, per davvero.

Ma non solo: una mod mostra una Skyrim distrutta, con città devastate, all'interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Infine, un altro fan ha da poco deciso di creare dal nulla una vera e propria versione LEGO di Skyrim, davvero bellissima da vedere.