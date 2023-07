Skull Island: Rise of Kong svelato a sorpresa, arriva molto presto

Nessuno si aspettava un videogioco su King Kong, ma questo non ha impedito a Skull Island: Rise of Kong di mostrarsi a sorpresa con un trailer.

Ispirato, almeno in parte, alle ultime vicende cinematografiche del gigantesco primate (che trovate su Amazon), il videogioco è arrivato senza nessun preavviso.

Advertisement

Il publisher GameMill Entertainment e lo sviluppatore IguanaBee hanno annunciato l'action adventure Skull Island: Rise of Kong per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Il titolo sarà lanciato nell'autunno di quest'anno e c'è anche un trailer:

In Skull Island: Rise of Kong, i giocatori prenderanno il controllo di... King Kong in una "ricerca per vendicare la morte dei genitori di Kong per mano dell'ultimo predatore alfa: il terrore sauriano Gaw".

In questo contesto narrativo inaspettatamente profondo, Kong dovrà ovviamente prendere a ceffoni ondate di bestie primordiali, boss unici e qualsiasi altra cosa ci sarà sulla sua strada.

Le promesse del titolo sono altisonanti in ogni caso:

«Attraversa l'isola misteriosa e scopri i suoi segreti attraverso una varietà di ambienti insidiosi, scoprendo il potere che scorre attraverso la sua flora e fauna esotiche. Conquista ondate di bestie primordiali, sconfiggi boss unici e supera tutti coloro che ostacolano Kong per diventare Re!»

Il titolo sarà anche venduto con una serie di edizioni speciali, come ogni tripla A che si rispetti. Oltre all'edizione standard ci sarà anche una "Colossal Edition" da $50, che include otto grane cinematografiche esclusive con la possibilità di sperimentare una modalità furia colorata di rosso e l'aspetto originale dei classici film di King Kong del 1933 e degli anni '70.

A questo punto attendiamo l'autunno per saperne di più, nella speranza che Skull Island: Rise of Kong sia un titolo meritevole.

Intanto, parlando di trailer, vi consigliamo di recuperare sia quello della serie di Twisted Metal che di [email protected], che ha mostrato molti titoli indie interessanti.