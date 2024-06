Hollow Knight Silksong non è affatto "morto", nonostante le assenze

Il lancio di Hollow Knight Silksong sta rischiando di diventare un vero e proprio caso: l'attesissima nuova avventura di Team Cherry venne svelata per la prima volta ormai oltre 5 anni fa, ma da allora il metroidvania non si è più mostrato in pubblico.

Non è stato nominato nemmeno nell'ultimo Nintendo Direct, che sembrava l'occasione perfetta per poter quantomeno ricordare l'esistenza di questa produzione: una situazione così paradossale che adesso molti utenti stanno considerando la sua stessa esistenza «una barzelletta».

Advertisement

Difficile dare torto ai fan di Hollow Knight (trovate l'edizione fisica su Amazon), considerando che Team Cherry si sta rifiutando di fare anche solo una dichiarazione in merito: fortunatamente, pare che lo sviluppo stia ancora andando avanti senza problemi, sebbene queste rassicurazioni non arrivino dal team di sviluppo.

Come segnalato da GamesRadar+, un playtester ha deciso di rassicurare i fan sul server Discord ufficiale che Hollow Knight Silksong «non è in development hell» e che lo sviluppo sta ancora andando avanti come previsto.

«Succede in ogni ciclo di sviluppo. Vengono impostate date interne e vengono saltate ogni volta. È letteralmente una parte normale per lo sviluppo di software. Non ne sentite parlare solo perché non le annunciano al pubblico».

Il playtester sottolinea poi di comprendere la frustrazione dei fan, in alcuni casi anche diretta a lui stesso, ammettendo che anche secondo lui Team Cherry dovrebbe comunicare più apertamente con la community, visti i lunghissimi tempi di sviluppo.

In ogni caso, pare che non ci siano davvero problemi con lo sviluppo di Silksong: speriamo solo che prima o poi venga rilasciata anche una sola breve dichiarazione ufficiale, così da tranquillizzare i fan.

Del resto, sembrava quasi impossibile da credere, ma andrà a finire che perfino Metroid Prime 4 verrà rilasciato prima del nuovo Hollow Knight: almeno l'ultima avventura di Samus ha una finestra di lancio.