Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di marzo 2025

Con marzo ormai agli sgoccioli, Xbox ha svelato gli ultimi giochi in arrivo su Game Pass, confermando un mese ricco di novità per gli abbonati.

Se non avete ancora sperimentato questo servizio (disponibile su Amazon), potrebbe essere il momento ideale per provarlo.

Come indicato sul sito ufficiale di Xbox, ecco i titoli che entreranno a far parte del catalogo negli ultimi giorni del mese:

Octopath Traveler II (Series X|S) – 19 marzo

Game Pass Standard

Game Pass Standard Train Sim World 5 (Console) – 19 marzo

Game Pass Standard

Game Pass Standard Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, e PC) – 20 marzo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Blizzard Arcade Collection (Console e PC) – 25 marzo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Atomfall (Cloud, Console, e PC) – 27 marzo

Nel complesso, questo mese porta con sé un mix interessante di titoli su Xbox Game Pass. Octopath Traveler II spicca come una delle aggiunte più attese, portando il suo affascinante stile HD-2D su Series X|S. Train Sim World 5 farà sicuramente felici gli appassionati di simulazione, mentre Mythwrecked: Ambrosia Island promette un'avventura originale per chi ama le esperienze narrative.

L'arrivo della Blizzard Arcade Collection aggiunge un tocco di nostalgia con alcuni classici intramontabili, e Atomfall, in chiusura di mese, potrebbe rivelarsi una sorpresa interessante.

Ora non resta che attendere gli annunci per aprile e scoprire se Xbox ha in serbo qualche sorpresa più eclatante per gli abbonati.

Con la fine di marzo all’orizzonte, vale la pena ricordare che alcuni giochi dicono addio al catalogo a breve. Xbox Game Pass ha già diffuso l’elenco dei titoli in scadenza, quindi affrettatevi a giocarli prima che vengano rimossi.

Nel frattempo, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e rimanete sintonizzati per scoprire la "prima ondata" di giochi di aprile, che verrà annunciata all’inizio del mese prossimo.

Se volete consultare l’elenco completo dei titoli attualmente disponibili su Xbox Game Pass, vi consiglio di dare un’occhiata alla nostra lista sempre aggiornata. Essere informati vi aiuterà a non perdere nessuna delle esperienze offerte dal servizio.