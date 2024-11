SIlent Hill 2 Remake, svelato il segreto della scritta misteriosa

Silent Hill 2 è tornato ormai da alcune settimane, e con lui anche quella strana sensazione di disagio che sembra strisciare fuori dallo schermo e prenderti per la gola. Inclusi i suoi segreti nascosti.

Il remake, che trovate su Amazon, conserva infatti gran parte del fascino del gioco del 2001.

E se i fan hanno di recente svelato il messaggio segreto delle Strane Foto che troviamo lungo l'avventura, un altro mistero è ora stato risolto.

C'è infatti una scritta che è diventata ormai iconica, quasi una firma dell’angoscia di Silent Hill: “There was a hole here. It's gone now.”

Apparentemente senza uno scopo nel gameplay, questo messaggio, scarabocchiato sul vetro del Neely’s Bar, è un richiamo sinistro, un sussurro che allude a un vuoto che James non può più ignorare, come riportato anche da The Gamer.

Che sia stato scritto da qualcuno, o che sia un'illusione della sua mente tormentata, non importa. È lì per ricordargli – e ricordarci – che in Silent Hill non esiste nascondiglio per chi cerca di sfuggire al proprio passato.

Masahiro Ito, l’Art Director del gioco, lo ha detto chiaramente: questo messaggio è un simbolo potente, inserito dal genio narrativo Hiroyuki Owaku o dall’artista Takeshi Miura.

È come se James non avesse più “buchi” in cui nascondersi: la verità di ciò che ha fatto lo aspetta, pronta a riaffiorare come un incubo.

E proprio come in un beffardo gioco del destino, più avanti nel gioco James sarà costretto a lanciarsi in veri e propri buchi e abissi, quasi a simboleggiare l’ineluttabile discesa verso la resa dei conti.

Non ci sono risposte facili, né finali consolatori, solo l’amara certezza che a Silent Hill ogni strada porta a confrontarsi con i propri demoni.

Ma non illudetevi: come ci insegna Angela, un altro personaggio la cui vita è stata segnata dall’orrore, a Silent Hill non tutti trovano redenzione. Forse, in fondo, non è mai stata quella la vera promessa di questo luogo maledetto.

Ricordiamo che Bloober Team è al momento concentrato sul suo nuovo progetto di survival horror fantascientifico, Cronos: The New Dawn.