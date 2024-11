I fan di Silent Hill 2 Remake hanno svelato il messaggio segreto delle Strane Foto

Tra le novità introdotte nel remake di Silent Hill 2 vi è la collezione di Strane Foto, sparse lungo tutto il gioco e che davano sempre la sensazione di nascondere più di quanto mostrassero.

Bloober Team ha dimostrato di avere molto a cuore il capitolo originale, realizzando un remake sbalorditivo (che trovate su Amazon) in grado di soddisfare tutti coloro sono stati in grado di apprezzarlo ma aggiungendo allo stesso qualche piccolo dettaglio nascosto.

Nel caso delle Strane Foto, la community ha scoperto che gli sviluppatori avevano effettivamente nascosto un messaggio in codice, che si allaccia con le vicende affrontate da James Sunderland nel corso del remake.

Attenzione: da questo momento seguiranno alcuni spoiler su Silent Hill 2 e sul remake. Qualora non lo abbiate già completato, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Come segnalato da 80 Level, gli utenti hanno scoperto che la chiave di lettura per ogni foto riguarda il numero di oggetti presenti al loro interno, che corrisponde a una precisa lettera della scritta presente in basso.

Per esempio, nel caso della prima foto, vi sono 6 finestre aperte: bisogna dunque andare a selezionare la sesta lettera della scritta "So many people here", corrispondente dunque alla Y.

Seguendo questo ragionamento per tutte le Strane Foto, alla fine si è arrivati a comporre la scritta "YOUVE BEEN HERE FOR TWO DECADES", che possiamo tradurre in "SEI RIMASTO QUI PER DUE DECENNI".

Insomma, pare proprio che Silent Hill 2 Remake non faccia altro che rappresentare il loop della storia di James, andato avanti per ben 20 anni — ovvero dall'uscita del gioco originale.

Il creative director e lead designer Mateusz Lenart ha condiviso la risoluzione del segreto sul proprio profilo X, confermando la scoperta e compliementandosi con la community per non averci messo troppo tempo.

Cannot get X.com oEmbed

Lenart svela infatti che l'opinione del team era divisa, dato che alcuni sviluppatori ritenevano troppo impegnativo questo enigma: evidentemente, la determinazione degli appassionati non andrebbe mai sottovalutata.

E questo non era ovviamente l'unico segreto nascosto dagli sviluppatori: è infatti possibile perfino riuscire a trovare la mappa del gioco originale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a quella che potremmo definire una "rinascita" degli horror: gli autori di Silent Hill 2 Remake hanno ammesso di essere stati molto preoccupati da Dead Space e Callisto Protocol, vista l'improvvisa concorrenza agguerrita nel genere.

Fortunatamente, a giudicare dal grande numero di recensioni positive — inclusa la nostra — Bloober non aveva davvero nulla da temere.