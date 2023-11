Silent Hill 2 Remake è stato cancellato? Bloober risponde ai fan

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è stato annunciato ormai oltre un anno fa, per poi sparire dai radar.

La serie horror di Konami, che potete recuperare su Amazon nei capitoli 2 e 3, riceverà prossimamente il rifacimento dello storico e secondo episodio.

In molti pensavano che la data di uscita starebbe per essere finalmente svelata, ma al momento nessuna buona nuova.

Dopo aver risposto alle voci secondo cui il remake per PS5 di Silent Hill 2 conterrà una storia di origini per Pyramid Head, Konami non ha rilasciato alcuna comunicazione o aggiornamento sul gioco.

Come riportato anche da PlayStationLifestyle, questa mancanza di informazioni ha persino "stranito" lo stesso team di sviluppo, messo sotto pressione anche per quanto riguarda un'eventuale cancellazione del gioco.

Gli aggiornamenti del remake di Silent Hill 2 devono arrivare solo ed esclusivamente da Konami, spiega Bloober Team in risposta a un utente su X.

C'è persino chi ha ventilato una cancellazione del gioco, prontamente smentita con una divertente GIF raffigurante Capitan Jack Sparow che nega il tutto.

Tutti gli aggiornamenti che abbiamo avuto sul remake di Silent Hill 2 provengono infatti solo da varie fughe di notizie.

Ad esempio, un aggiornamento di Steam ha rivelato che il gioco sarà dotato di 12 Trofei, anche se questo potrebbe cambiare in prossimità del lancio.

I preordini per il gioco hanno anche iniziato a comparire online senza troppi complimenti sui siti di vari rivenditori, e i fan hanno ipotizzato che l'annuncio della data di uscita sia imminente, magari già ai prossimi The Game Awards previsti per il prossimo dicembre.

Speriamo quindi in ogni caso di sapere di più a breve, augurandoci che il gioco non faccia la fine della mediocre serie interattiva Ascension, la quale non ha trovato il plauso dei fan.

Questo, senza considerare che altri remake dedicati alla saga horror Konami potrebbero essere in lavorazione.