Silent Hill 2 Remake, ci siamo quasi: la data sarà svelata «presto»

Forse nelle prossime settimane potremo finalmente scoprire quando uscirà davvero il remake di Silent Hill 2: nelle scorse giornate sono infatti emersi i primi rating ufficiali, che normalmente vengono svelati solo quando un prodotto è ormai vicino ad essere completato.

L'esclusiva PS5 di Bloober Team (che potete prenotare su Amazon) intende riportare in auge uno dei survival horror psicologici più amati di sempre, con un aggiornamento che possa riproporlo adeguatamente anche per un pubblico più moderno.

Questo ha portato anche e soprattutto a un rinnovamento grafico, anche per il look del protagonista James Sunderland: tuttavia, pare che almeno in questo caso Bloober abbia deciso di fare un passo indietro, aggiornandolo e rendendolo molto più simile al gioco originale.

Nel corso dell'ultima conferenza con i propri azionisti, lo studio polacco si è detto particolarmente ottimista dello stato dei lavori, sottolineando che ormai Silent Hill 2 Remake sta per essere definitivamente completato (via PlayStation LifeStyle).

Ed è per questo motivo che il CEO Piotr Babieno si aspetta che non dovrebbe mancare molto prima del reveal della data d'uscita ufficiale:

«Siamo nelle fasi finali di lavoro su Silent Hill 2. Ci aspettiamo che la data d'uscita e le piattaforme di lancio vengano svelate presto».

È sicuramente curiosa la menzione di un presunto reveal delle piattaforme, dato che sappiamo già che il gioco uscirà su PS5 e PC: potrebbe essere riferita a un'eventuale uscita posticipata su computer, se non addirittura a una versione Xbox a sorpresa dopo un periodo di esclusività temporale.

In ogni caso, Bloober aveva già svelato in passato che le comunicazioni ufficiali in tal senso possono arrivare soltanto da Konami, ma senz'altro queste ultime dichiarazioni fanno pensare che ormai manchi poco a scoprire la verità.

Resta ovviamente da capire se ciò avverrà all'interno di un nuovo evento PlayStation, come lasciavano intendere alcune indiscrezioni, o se l'annuncio arriverà in tutt'altro modo. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Durante la stessa conferenza, lo studio di sviluppo ha anche sottolineato l'intenzione di riuscire ad emozionare anche chi ha giocato al capitolo originale: vedremo se effettivamente Bloober Team riuscirà in questo intento ambizioso.