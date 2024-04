Silent Hill 2 Remake vuole emozionare anche chi ha giocato all'originale

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è ancora privo di data di uscita, ma a quanto pare lo sviluppatore è tornato a parlare del gioco.

Nonostante altri remake dedicati alla serie horror potrebbero essere in lavorazione, il rifacimento di Silent Hill 2 è sicuramente quello più atteso.

Difatti, come riportato anche da Eurogamer, Bloober Team si dice molto fiducioso ed entusiasta del remake di Silent Hill 2.

Nel rapporto annuale dello studio agli azionisti, il team di sviluppo ha espresso la sua eccitazione per il remake, affermando di essere «molto fiducioso sul risultato finale» e riconoscendo che il successo di Silent Hill 2 Remake sarà «la prova più importante» che lo studio ha affrontato.

«Non lo nascondiamo né internamente né esternamente: questo è il test più importante per le nostre azioni», ha riferito il team.

«Nel 2023, quasi la metà delle nostre forze produttive si è concentrata sul progetto attualmente più rumoroso del settore: Silent Hill 2, che stiamo realizzando insieme al nostro partner, Konami», ha aggiunto Bloober nel rapporto annuale.

«È uno dei marchi più riconoscibili nel mondo dei videogiochi e sicuramente uno dei più importanti per quanto riguarda il genere horror. Ci impegniamo al massimo per offrire le migliori emozioni possibili, sia a coloro che hanno giocato all'originale più di 20 anni fa, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta alla famosa serie».

E ancora: «Questo sarà anche il primo titolo in cui ci discosteremo dalla cosiddetta 'narrazione ambientale' e metteremo in primo piano l'azione attraverso la quale racconteremo la storia», aggiunge il rapporto.

