Silent Hill 2 gira peggio su PS5 Pro: «Ci stiamo lavorando»

Sebbene promettesse zero rinunce tra risoluzione grafica e frame rate, ad oggi molti giocatori hanno faticato non solo a trovare effettive migliorie sui videogiochi utilizzati su PS5 Pro, ma in alcuni casi hanno notato perfino peggioramenti.

Nelle ultime ore sono stati segnalati molteplici casi di problemi grafici sulle console più "avanzate" di Sony, che potrebbero essere causati dall'implementazione del PSSR.

Uno dei casi più clamorosi in tal senso è stato Silent Hill 2 Remake, che molti fan hanno notato girare peggio rispetto ai modelli Standard, sebbene risulti tecnicamente un gioco "migliorato" per i modelli Pro.

Dopo diversi giorni in cui la community ha supplicato gli sviluppatori di fare qualcosa, finalmente è arrivata una risposta ufficiale da parte di Bloober Team che come segnalato da VGC ha ammesso i problemi su PS5 Pro.

In risposta a un utente sul social media X, gli autori di Silent Hill 2 Remake (che trovate su Amazon) si sono limitati semplicemente a dire «ci stiamo lavorando», anticipando di fatto l'arrivo di una patch nei prossimi giorni.

Non solo i fan, ma anche gli esperti di Digital Foundry avevano confermato i problemi con il remake in seguito all'ultima patch di gioco: anche in questo caso, la colpa principale è stata attribuita a un PSSR problematico.

Dopo il silenzio assordante degli ultimi giorni, è comunque una prima ottima notizia che Bloober Team ha svelato di essere già al lavoro per risolvere questi problemi.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena sarà disponibile una patch dedicata: per il momento, se stavate prendendo in considerazione PS5 Pro anche per Silent Hill 2, probabilmente sarebbe meglio rimandare il vostro acquisto a tempi migliori.

Nel frattempo, la community è duramente al lavoro per svelare tutti i segreti nascosti del remake, come quelli delle Strane Foto e perfino della Scritta Misteriosa.