Silent Hill 2 Remake ha una grafica peggiore su PS5 Pro che sui modelli Standard

Quando PS5 Pro è stata annunciata in via ufficiale, Sony aveva promesso in maniera trionfale videogiochi che non avrebbero più dovuto rinunciare alla qualità grafica per garantire un frame rate all'altezza.

Tuttavia, a poche settimane di distanza dal suo debutto ufficiale, possiamo dire che questa promessa non è stata sempre mantenuta: alcuni giochi non solo non hanno risentito di alcun beneficio, ma addirittura avrebbero prestazioni grafiche inferiori ai modelli standard.

È questo il caso di Silent Hill 2 Remake, uno dei videogiochi annunciati con l'etichetta "PS5 Pro Enhanced" e da cui la community, giustamente, si aspettava di vedere migliorie grafiche di un certo tipo.

Ma Eurogamer.net segnala che non solo non è stato affatto così, ma che provare a far girare il remake in modalità prestazioni ora fa apparire artefatti grafici che sono assenti nei modelli Fat e Slim:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Questo ha inevitabilmente scatenato le proteste dei fan, dato che Silent Hill 2 Remake (che trovate scontato su Amazon) viene erroneamente pubblicizzato come migliorato su PS5 Pro, quando è evidente che attualmente non è così.

Di conseguenza, la community sta chiedendo a gran voce a Konami e Bloober Team di intervenire con patch correttive, nella speranza di poter vedere ben presto dei miglioramenti. Che sarebbero anche il minimo, considerata la cifra spesa per queste console.

Sfortunatamente, pare che quello di Silent Hill 2 Remake non sia un caso isolato: nelle ultime ore stanno emergendo report di altri titoli che girerebbero peggio su PS5 Pro, come Alan Wake 2, Space Marine 2 e Star Wars Jedi Survivor.

La situazione è talmente grave che si stanno moltiplicando i commenti di utenti che iniziano a chiedersi se abbia avuto davvero un senso investire su PS5 Pro: di sicuro, un po' di chiarezza in più sui videogiochi davvero aggiornati per sfruttare al meglio le sue potenzialità non sarebbe guastata.

Chiaro che sembra essere più un problema di assenza di patch dedicate che della console vera e propria, ma è anche vero che se i fan acquistano un modello "Pro" l'ultima cosa che si aspettano è di vedere prestazioni peggiori.

Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno novità ufficiali sulla questione: nel frattempo, se siete ancora indecisi sulle console di ultima generazione di Sony, abbiamo elencato per voi 5 buone ragioni per comprarla e altrettante 5 buone ragioni per evitarla, così da chiarirvi al meglio le idee.