Bloober Team ha appena pubblicato sui propri canali ufficiali un lungo trailer gameplay di Cronos: The New Dawn, il nuovo ambizioso survival horror in terza persona in uscita nel corso dell'anno.

Dopo il lavoro eccellente svolto sul remake di Silent Hill 2 (che trovate su Amazon), il team polacco è già diventato un team che vale la pena di tenere d'occhio per tutti gli appassionati del genere horror, con lo stesso Cronos che potrebbe diventare la punta di diamante dello studio.

Nel nuovo gameplay showcase, dalla durata di circa 10 minuti, avrete la possibilità di scoprire una sequenza di gioco del Settore A-0, incluse alcune interessanti meccaniche di gioco a disposizione del Traveler, protagonista di questa inquietante e affascinante produzione: lo potete recuperare qui di seguito.

Il filmato ci permette di scoprire due ambientazioni in particolare: le isole nella nebbia, in cui la nostra visibilità sarà limitata e dovremo stare attenti a pericoli nascosti in ogni angolo, e l'ospedale, in cui invece assisteremo a una claustrofobica discesa verso la pazzia.

L'aspetto più interessante di questo reveal è sicuramente il reveal della meccanica del Merge, ovvero della Fusione, che non funzionerà a nostro favore: alcuni nemici non resteranno infatti morti a lungo e potranno essere assorbiti da altre creature, che a loro volta diventeranno abomini ancora più forti e veloci, proprio grazie a questo grottesco processo di unione.

Il gameplay showcase ci permette di dare uno sguardo anche al viaggio nel tempo: il Traveler si troverà ad affrontare due periodi temporali ben distinti, ovvero un futuro in decadimento e la Polonia degli anni '80.

Di sicuro il mondo di Cronos The New Dawn non sembra affatto piacevole da visitare, il che ironicamente lo rende decisamente affascinante per i videogiocatori appassionati di horror: questo gameplay showcase ci conferma che potrebbe essere una piccola sorpresa da tenere d'occhio.

Per il momento non è stata ancora confermata una data d'uscita definitiva, ma Bloober Team ha confermato che Cronos sarà disponibile durante l'autunno 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).

È stato anche confermato l'arrivo di un'edizione fisica, che sarà tuttavia disponibile esclusivamente su PS5.