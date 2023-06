Sì, Square è al lavoro sul remake di un altro classico JRPG PS1

In occasione del Nintendo Direct di ieri pomeriggio, Square Enix ha confermato intenzione di rispolverare un altro classico del passato.

Dopo l'uscita di Tactics Ogre: Reborn (lo trovate anche su Amazon), gioco di ruolo strategico che non ha certo bisogno di presentazioni, il publisher nipponico darà vita a un nuovo rifacimento.

Non parliamo - perlomeno non ancora - dell'amatissimo Final Fantasy Tactics - (altro classico che forse tornerà) bensì di Star Ocean The Second Story, il quale riceverà un remake ufficiale.

Star Ocean The Second Story R è infatti il titolo completo del gioco, annunciato con un trailer che ne mostra le novità, specie dal punto di vista tecnico (via GamingBible).

Il remake vanterà una grafica in HD-2D e uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC nel corso dell'anno.

Il gioco permette al giocatore di scegliere quale dei due personaggi impersonare nella storia, offrendo una prospettiva diversa per ciascuno di essi.

Ricordiamo che Star Ocean The Second Story è stato originariamente sviluppato da tri-Ace e pubblicato in Giappone da Enix nel 1998 inizialmente su PS1 (la società si è fusa con Square solo nel 2003).

Sony lo ha poi pubblicato in Nord America nel 1999 e in Europa nel 2000. Il gioco viene ricordato con particolare affetto da parte dei fan.

Restando in tema classici, stando alle ultime indiscrezioni circolanti in rete sembra che anche l'amatissimo Final Fantasy IX possa ricevere a breve un vero e proprio remake ufficiale, chiesto a gran voce dai fan.

Ma non solo: parlando di classici, due grandi JRPG dell’era GameCube stanno per tornare su console Nintendo Switch, dopo quasi 20 anni.

Infine, se volete recuperare tutti gli annunci del Direct di ieri, date un'occhiata al nostro ricco recap.