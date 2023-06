Sì, Lara Croft tornerà davvero su Nintendo Switch

Mentre il franchise di Tomb Raider è in uno stato pericolate in questo momento, alcuni dei giochi più particolari con protagonista Lara Croft torneranno su Nintendo Switch.

La bella avventuriera, ancor più affascinante nei panni di un'action figure splendida (che trovate su Amazon), faràa un ricomparsata sulla console ibrida.

La console che, puntualmente, accoglie sempre nuovi giochi all'interno del suo catalogo, come quelli gratis all'interno di Nintendo Switch Online.

E il ritorno di Lara Croft era già stato ipotizzato qualche giorno fa, mentre oggi è arrivata la conferma ufficiale.

L'Entertainment Software Rating Board (o ESRB) aveva recentemente valutato The Lara Croft Collection di Feral Interactive Limited in esclusiva per console Nintendo Switch.

La valutazione lo descrive come una «raccolta di due giochi d'azione e avventura», il che sembra in linea con gli annunci relativi agli spin-off letti nei mesi scorsi.

Adesso, tramite Nintendo Life, abbiamo la conferma del ritorno di Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, in un solo pacchetto.

«L'eroina preferita dei videogiochi è pronta per il suo tanto atteso debutto su Nintendo Switch», dichiara il team di sviluppo, mentre svela il prezzo del pacchetto che sarà di €24,99.

The Lara Croft Collection sarà disponibile a partire dal 29 giugno prossimo, con la tanto amata modalità cooperativa locale per 2-4 giocatori e l'azione isometrica frenetica insieme a una leggera risoluzione di enigmi.

Ecco come vengono descritti entrambi i titoli:

«Penetra nelle fitte giungle e naviga nelle elaborate rovine azteche in Lara Croft and the Guardian of Light, e indaga sulle tombe maledette degli antichi faraoni in Lara Croft and the Temple of Osiris. Fatti strada attraverso orde di nemici soprannaturali, supera intricate tombe sfida, batti i punteggi più alti e equipaggiati con un enorme arsenale di armi sbloccabili, equipaggiamento e artefatti magici.»

Una coppia di titoli davvero interessanti che vi consigliamo di recuperare, in attesa di capire cosa succederà al franchise di Tomb Raider dopo le ultime notizie.