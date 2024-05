Sì, è possibile giocare a giochi PS1 su Xbox

A luglio dello scorso anno, Microsoft ha deciso di collaborare con il servizio di giochi cloud retrò Antstream Arcade per portare oltre 1.300 videogiochi classici sulle console Xbox.

In concomitanza con l'annuncio è stato confermato che Antstream sarebbe stato il primo servizio di cloud gaming di terze parti a essere lanciato sulle piattaforme della Casa di Redmond, specie per quanto riguarda giochi "vecchi".

Advertisement

Ora, come riportato anche da PureXbox, sembra proprio che alcuni di questi faranno la gioia dei nostalgici della prima PlayStation.

Negli oltre 1000 giochi retrò sulle console Xbox, otto di questi sono infatti giochi per PS1.

Classici come l'originale Worms, il puzzle-platformer Glover e il gioco di guerra tattica Hogs of War, vanno a unirsi a molti altri titoli per la prima PlayStation piuttosto interessanti.

Ecco l'elenco completo dei giochi PS1 finora presenti su Antstream Arcade per Xbox:

40 Winks

Glover

Hogs of War

Legend

Loaded

Re-Loaded

Streak Hoverboard Racing

Worms

Se siete interessati, un anno di abbonamento ad Antstream Arcade è attualmente disponibile al prezzo di 29,99 € su Xbox Store.

In alternativa, potete acquistare un abbonamento a tempo indeterminato per 79,99 €.

Insomma, se siete amanti dei giochi di una volta, magari ci farete un pensierino quanto prima.

Parlando ancora di vecchie glorie, l'Xbox Showcase previsto per il mese prossimo potrebbe essere piuttosto interessante per i fan dei JRPG dell'era Xbox 360, secondo quanto dichiarato da un insider.

Ma non solo: cosa accadrebbe se un giocatore del 1998 si svegliasse nel 2024, catapultato in un'era dove i videogiochi sono un'altra cosa rispetto al passato? Ve lo abbiamo raccontato in un nostro recente SpazioGames Originals ad alto tasso di nostalgia.

Infine, se siete amanti dei 32-bit, Gamma vi permetterà di giocare a diversi giochi PS1 su iPhone e iPad e che è ora disponibile per il download gratuito dall'App Store.