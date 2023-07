Oltre 1300 giochi retrò in arrivo su Xbox la prossima settimana

Buone notizie per gli amanti del retrogaming: Microsoft ha deciso di collaborare con il servizio di giochi cloud retrò Antstream Arcade per portare oltre 1.300 videogiochi classici sulle console Xbox.

Con un allarmante 87% dei giochi vecchia scuola non disponibili in commercio, sempre più persone si stanno concentrando sugli sforzi di conservazione dei videogames, ed è qui che entrano in gioco aziende come Antstream Arcade.

Fondata nel 2013, l'azienda con sede nel Regno Unito è attualmente il più grande gioco retrò servizio di cloud streaming nel mondo, che vanta oltre 3.000 titoli con licenza, di cui 1.300 già disponibili per la riproduzione.

Ora, come riportato anche da GameRant, Xbox e Antstream hanno annunciato che il servizio di streaming cloud di giochi retrò verrà lanciato su Xbox One e Xbox Series X/S il 21 luglio prossimo e i preordini sono già aperti su Microsoft Store.

I giocatori possono pagare $ 29,99 per un abbonamento annuale o $ 79,99 per l'accesso a tempo indeterminato.

Questa mossa è degna di nota, visto che non solo Antstream sarà il primo servizio di cloud gaming di terze parti a essere lanciato su Xbox, ma sarà anche il più grande rilascio di contenuti - seppur vecchi - nella storia di Xbox.

La società terrà un live streaming il 14 luglio alle 21 ora italiana per scoprire maggiori dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi da Antstream Arcade su Xbox.

Coloro che seguono le offerte settimanali gratuite di Epic Games Store potrebbero aver già sentito parlare di Antstream. Nel novembre 2021, l'Antstream Welcome Pack è stato infatti distribuito su Epic Games Store.

Restando in tema, torna anche quest'anno la Ultimate Games Sale di Xbox Store, la svendita speciale dedicata ai saldi estivi: scopriamo i migliori giochi in sconto.

Ma non solo: pochi giorni fa sempre Xbox ha anche reso noto quale sarà il primo gioco gratis di Game Pass di agosto, precisamente di Ferragosto.

