Shrek torna nel mondo dei videogiochi dopo 12 anni

I giocatori più anziani ricorderanno che anche Shrek ha avuto la sua dose di videogiochi, e dopo 12 anni l'orco ritornerà finalmente nel mondo del gaming.

I videogiochi di Shrek appartengono ad un'epoca in cui i prodotti tratti da film erano fatti in maniera dozzinale, perché rappresentavano giusto un modo per scucire altri soldi ai fan come Shrek Terzo (che trovate ancora su Amazon).

Advertisement

Ora prodotti del genere vengono trattati con molta cura se non altro, come Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft che, a prescindere da quale sarà la sua resa finale, parte comunque con delle premesse migliori.

E mentre Shrek con la sua bella Fiona erano solo appannaggio di mod ed elaborazioni più o meno inquietanti, ora il mondo dei videogiochi accoglierà il personaggio dei film Dreamworks con un titolo originale.

Che, per altro, è l'ennesimo gioco di kart ispirato a Mario Kart.

Si chiama DreamWorks All-Star Kart Racing e, come il nome potrebbe suggerire, conterrà personaggi di vari film DreamWorks tra cui Shrek, Trolls, Kung Fu Panda, The Boss Baby, Madagascar, How to Train Your Dragon, Il gatto con gli stivali e The Bad Guys.

Il titolo sarà pubblicato da Gamemill Entertainment e sviluppato da Bamtang Games, entrambi responsabili della recente serie di giochi Nickelodeon Kart Racers.

DreamWorks All-Star Kart Racing sarà disponibile su Xbox Series X/S, PS5, Switch, Xbox One, PS4 e PC, ma non c'è ancora una data di uscita.

Ci sono delle immagini, però:

Dalle prime informazioni emerse ci saranno un totale di 20 personaggi giocabili, con ovviamente riferimenti da ogni film tra colonna sonora e collezionabili di vario tipo.

Shrek torna quindi, insieme agli altri personaggi DreamWorks, dopo 12 anni dall'ultimo videogioco, classe 2011, pubblicato su Xbox 360.

Parlando di giochi di kart folli, c'è sempre quello homemade di Bloodborne che sta continuando il suo sviluppo.

Il tutto mentre Mario Kart 8 continua ad aggiornarsi con una certa frequenza: ecco le novità dell'ultimo update.