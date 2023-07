Bloodborne Kart non si ferma e mostra il signore dell'incubo

Bloodborne Kart sembrava essere solo uno scherzo, ma col passare dei mesi si è rivelato essere un videogioco pressoché reale.

L'idea alla base del progetto è quella di fondere il soulslike di From Software con i classici racing game con kart di Nintendo.

Nato come un pesce d'aprile, l'autore ha poi deciso di aggiornare il gioco dandogli vita propria.

Bloodborne Kart fu annunciato ufficialmente tra lo stupore generale, tanto che ora è tempo di novità.

Come riportato anche da DSO Gaming, Lilith Walther ha condiviso un nuovo video di gameplay per Bloodborne Kart, mostrando Micolash completamente giocabile.

I giocatori non solo potranno vestire i panni del boss, signore dell'incubo, ma potranno anche combatterlo nella modalità campagna del gioco.

In questa modalità, i giocatori lo inseguiranno in veri e propri vicoli ciechi (proprio come nel gioco originale).

Come ha spiegato lo stesso Walther, la campagna sarà caratterizzata da una progressione lineare di livelli, con piccole carte storia nel mezzo per unire il tutto.

Bloodborne Kart sarà caratterizzato da tre tipi di livelli: Gare, battaglie e speciali. I primi due sono già abbastanza eloquenti dal nome, mentre i livelli speciali offrono scenari unici, come questa battaglia con il boss.

Ancora una volta è incredibile il lavoro fatto da Lilith Walther, che sta rendendo Bloodborne Kart un progetto sempre più concreto e profondo, nonostante sia nato per scherzo.

Insomma, la speranza è che il progetto vada ancora avanti, offrendo nuovi contenuti, sempre e comunque fedeli all'opera originale.

Curioso che Bloodborne Kart sia l'unico modo con cui lo storico soulslike di From Software torna ogni tanto sulle scene, visto che è stato dimenticato e i fan non lo apprezzano.

Questo, senza contare anche la riesumazione dei contenuti tagliati, che hanno dimostrato una ferocia ancora maggiore per alcuni avversari già visti - e combattuti - nel titolo originale.