Shadows of the Damned Remastered, il cult action torna dopo 12 anni

Durante il pre-show dell'ultimo Devolver Direct, è arrivato un annuncio a sorpresa che ha confermato le voci di corridoio andate avanti per diverse settimane: Shadows of the Damned Remastered è realtà e segna il ritorno di un grande cult action-adventure dopo ben 12 anni.

Nato da una collaborazione tra Shinji Mikami, papà di Resident Evil, e Suda51, autore di produzioni come la saga di No More Heroes (trovate il terzo capitolo su Amazon), l'edizione rimasterizzata segnerà un nuovo ritorno importante per Grasshopper Manufacture.

Ricordiamo infatti che lo scorso anno era stato confermato ufficialmente anche il ritorno di Lollipop Chainsaw, con finestra d'uscita segnata nel 2023: è dunque probabile che a breve potremo saperne di più non solo su Shadows of the Damned Remastered, ma anche di quest'altra iconica produzione di culto.

Il primo teaser trailer ufficiale, che vi allegheremo qui di seguito, si chiude infatti annunciando che ci sarà uno speciale "Grasshopper Direct" il prossimo 14 giugno: l'evento dovrebbe dunque mostrarci qualche dettaglio in più sulle prossime produzioni in uscita.

Il filmato è indubbiamente folle, unendo tratti di gameplay ad alcune sequenze dal vivo e con un elevato tasso di violenza: sfortunatamente non è stata rilasciata alcuna data d'uscita ufficiale, ma il trailer ci anticipa che arriverà «presto».

I fan di questo grande classico, uscito originariamente su Xbox 360 e PS3, saranno certamente entusiasti di poter riscoprire questa avventura adattata per gli standard di nuova generazione: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più sul ritorno di Shadows of the Damned.

L'annuncio è stato dunque dato fuori dalla Summer Game Fest 2023, che ci ha regalato tantissimi altri annunci a sorpresa e trailer particolarmente attesi: se vi foste persi l'evento di Geoff Keighley, potete recuperare tutte le novità più importanti nel recap completo sulle nostre pagine.