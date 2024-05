Shadow of the Erdtree non sarà la "fine" di Elden Ring

Mancano ormai poche settimane al debutto di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring che ci permetterà di scoprire tanti altri segreti nascosti nell'Interregno.

Tantissimi fan non vedono l'ora di tornare ad esplorare il soulslike open world di FromSoftware, mentre per tanti altri potrebbe essere l'occasione perfetta di iniziare per la prima volta questa avventura (trovate Elden Ring in sconto su Amazon).

Il director Hidetaka Miyazaki ha chiarito che Shadow of the Erdtree sarà il DLC più grande che abbia mai realizzato e che proprio per questo motivo non sono previste ulteriori espansioni per Elden Ring.

Tuttavia, la storia di quella che ormai può essere considerata a tutti gli effetti una delle nuove IP più importanti di sempre non sembra destinata a finire qui: in una nuova intervista pubblicata sul forum cinese Zhuanlan (tradotta da Dexerto), il director sembra aver aperto le porte a nuovi segreti e narrazioni da raccontare.

«Shadow of the Erdtree è il primo e ultimo DLC. Non abbiamo piani per aggiungere ulteriori contenuti su Elden Ring. Ma non abbiamo ancora deciso se l'intera storia di Elden Ring verrà conclusa».

Miyazaki ha infatti ammesso che il DLC svelerà «alcuni misteri», ma di non poter dire con certezza se ne saranno svelati altri ancora più profondi di quelli presenti nell'attuale campagna di gioco.

In altre parole, sembra proprio che il director stia aprendo le porte a un potenziale "Elden Ring 2", o comunque a ulteriori adattamenti che possano far chiarezza una volta per tutte sui numerosi presenti che inevitabilmente saranno introdotti.

Hidetaka Miyazaki ha anche confermato di aver voluto realizzare un unico DLC enorme, piuttosto che separarlo in tante piccole parti: questo per non rovinare il senso di esplorazione e di avventura, che avrebbe potuto venir meno con release separate.

Ciò sembrerebbe confermare le indiscrezioni emerse prima del trailer ufficiale: secondo un noto insider l'intenzione iniziale era quella di rilasciare due DLC, ma FromSoftware avrebbe poi scelto di unirli in un'unica espansione.

In attesa di scoprire tutti gli effetti piani del team di sviluppo, se dovesse servirvi un piccolo ripasso abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo su Shadow of the Erdtree.