Elden Ring, non solo Shadow of the Erdtree: forse era previsto un altro DLC

Stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che Elden Ring avrebbe dovuto avere in origine più di un DLC, ma FromSoftware avrebbe cambiato i suoi piani in corsa.

A rivelare questo dettaglio è stato il dataminer e insider Lance McDonald, particolarmente vicino alla casa di Elden Ring (lo trovate su Amazon) e che avrebbe svelato il tutto all'interno del suo server Discord.

Come segnalato dagli utenti sul forum ResetEra, Lance McDonald sottolinea che il team di sviluppo avrebbe inizialmente previsto un Season Pass con due DLC, salvo poi decidere di cambiare idea e realizzare solo la maxi espansione Shadow of the Erdtree.

Pare che una di queste espansioni avrebbe dovuto riguardare l'introduzione dei Colossei, rilasciati improvvisamente da FromSoftware come parte di un aggiornamento gratuito ma, secondo queste indiscrezioni, senza molti dei contenuti inizialmente previsti.

Una situazione simile a quanto sarebbe accaduto in passato con Bloodborne: anche in quel caso, FromSoftware decise di rilasciare soltanto una gigantesca espansione per il suo soulslike.

Lance McDonald riferisce dunque che entrambi i DLC sarebbero stati "fusi" insieme ad un certo punto durante lo sviluppo, mossa che anche lui ritiene essere quella corretta per il futuro del gioco.

Chiaramente si tratta allo stato attuale di semplici indiscrezioni non confermate, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni in attesa di eventuali chiarimenti da FromSoftware stessa.

In ogni caso, se le indiscrezioni fossero confermate, sarebbe la dimostrazione dell'importanza che il team di sviluppo ha deciso di dare alla prima espansione del soulslike open world: vi terremo aggiornati qualora ci fossero ulteriori novità in merito.

Al momento abbiamo ben poche informazioni su questa espansione, considerando che non è stata annunciata nemmeno una finestra di lancio.

Tuttavia, secondo le ultime previsioni finanziarie di Kadokawa, gruppo a cui appartiene anche FromSoftware, il DLC Shadow of the Erdtree potrebbe non vedere la luce prima del 2024.