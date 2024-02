Dove sarà ambientato Shadow of the Erdtree? I fan pensano di saperlo

Come anticipato nei giorno scorsi, presto sarà il momento di giocare a Elden Ring: Shadow of the Erdtree, nuovo e atteso DLC dedicato al souls di From.

Il classico fantasy in questione (che trovate a prezzo interessante ) riceverà infatti a breve un contenuto scaricabile davvero molto atteso dai fan.

Advertisement

Sono settimane che i fan speravano che Shadow of the Erdtree si sarebbe fatto vedere a breve, e così è stato.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, alcuni appassionati sono certi di aver scoperto dove sarà ambientato Shadow of the Endtree.

Ad oggi, conosciamo alcuni dettagli chiave sull'ambientazione di Shadow of the Erdtree: è grande più o meno come Limgrave, è separata dalla mappa esistente e vi si accede tramite il bozzolo di Miquella nell'arena del boss di Mohg.

Ma dove il tutto esista in maniera tangibile è ancora un mistero. Tuttavia, qualcuno pensa di averlo scoperto.

Nel gioco base, sei torri divine circondano un'enorme area vuota della mappa su cui incombe una nuvola minacciosa.

Da tempo si ipotizza che la posizione delle torri abbia un significato sconosciuto e il trailer potrebbe dimostrarlo. Il cielo di Shadow of the Erdtree è coperto da un enorme velo nero ed etereo che, guarda caso, è composto da sei drappi.

"Alltheheroesaredead" ha suggerito sul subreddit del gioco che questi drappi potrebbero essere tenuti in posizione da ogni torre divina, nascondendo la Terra dell'Ombra.

Lo spazio vuoto sarebbe adatto a una terra grande come Limgrave e un velo magico spiegherebbe perché dall'esterno sembra parte dell'oceano. La cosa quadra, ma ci sono ancora più prove a sostegno di questa teoria.

«Non è un segreto che Marika abbia una propensione a nascondere le cose - su se stessa, sugli altri, sugli eventi», ha scritto "Alltheheroesaredead", paragonando il velo alla camera da letto di Marika.

I fan di Elden Ring ipotizzano anche che Messmer, il cattivo dai capelli rossi protagonista del DLC, sia fratello di Miquella e Malenia, il che lo rende un figlio di Marika.

«Penso che il grandioso tessuto baldacchino che vediamo drappeggiato nel cielo del DLC potrebbe essere legato alle torri divine per creare una sorta di tettoia magica - rocchetti non avvolti del tessuto del velo di occultamento che gli Assassini del Coltello Nero usavano per diventare invisibili».

A sostegno di questa idea c'è l'esistenza degli Evergaol nel gioco base, che ospitano e nascondono i prigionieri dal mondo esterno.

Lo stesso potrebbe essere applicato su scala molto più ampia allo strano oceano vuoto circondato da torri divine, spiegando come sia separato dal resto della mappa pur esistendo nell'Interregno.

Del resto, aspettatevi sfide impegnative anche in Elden Ring: Shadow of the Erdtree: Hidetaka Miyazaki conferma che i boss saranno allo stesso livello di Malenia.