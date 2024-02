Shadow of the Erdtree sarà più grande di quello che pensate

Come anticipato nelle scorse ore, oggi abbiamo potuto vedere Elden Ring: Shadow of the Erdtree in azione, con tanto di nuovo trailer gameplay e data di uscita.

Il souls campione di incassi (che trovate a prezzo basso ) riceverà infatti un contenuto scaricabile davvero molto atteso.

Advertisement

Il trailer mostrato oggi è stato accompagnato da varie nuove versioni del gioco, imperdibili per ogni fan che si rispetti.

Ora, come riportato anche da PushSquare, FromSoftware ha descritto il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring come la sua più grande espansione fino ad oggi, e ora sostiene questa affermazione con alcune statistiche concrete.

Il creatore Hidetaka Miyazaki ha dichiarato che l'espansione è più grande dello spazio di gioco di Limgrave ed è composta da campi, dungeon tradizionali e altri dungeon di scala variabile.

Ci saranno 10 nuovi scontri con i boss, otto categorie di armi in più e nuove armi in aggiunta.

In termini di difficoltà, il DLC è paragonato all'endgame dell'esperienza base, e ci sarà un incontro dello stesso livello di Malenia, Blade of Miquella.

I giocatori che cercano questo tipo di sfida nei nostri giochi troveranno una sfida alla pari anche nel DLC», ha dichiarato Miyazaki a Eurogamer.

Parlando del design dei livelli, l'autore ha anche detto: «Naturalmente ci saranno grandi aree aperte, naturalmente ci saranno dungeon tradizionali, ma abbiamo anche sperimentato qualcosa di più intermedio per offrire un'esperienza di gioco più varia».

È stato anche confermato che ci sarà un'area di palude avvelenata in Shadow of the Erdtree, quindi ci sarà da divertirsi.

L'espansione uscirà il 21 giugno 2024. È possibile preordinare alcune versioni alternative sul PS Store, tra cui la Digital Deluxe Edition che include un artbook digitale e la colonna sonora.

Insignito di numerosi premi (tra cui il prestigioso GOTY ai The Game Awards) il gioco diretto da Hidetaka Miyazaki ha avuto un grande successo di critica: potete saperne di più dando un'occhiata anche alla nostra video recensione.