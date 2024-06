Ancora problemi per Elden Ring su PC, l'update non ha risolto granché

Elden Ring è stato portentoso anche dal punto di vista tecnico, ma su PC ha sempre sofferto di alcuni cali di prestazioni che, a quanto pare, non sono stati risolti neanche con l'update pre-Shadow of the Erdtree.

In queste ore, infatti, è stato pubblicato l'aggiornamento che applica la patch 1.12 in Elden Ring.

L'aggiornamento è arrivato puntuale come previsto e introduce alcune utili feature e aggiustamenti per la quality-of-life: per la gestione dell'inventario troverete più facilmente gli articoli recenti e un punto esclamativo per gli oggetti appena ottenuti, mentre le evocazioni attive adesso saranno trasferite al New Game+, oltre a poter essere disattivate o attivate individualmente in un menù apposito.

Tuttavia, come riporta PC Gamer, sembra che i problemi relativi al micro-stuttering presenti da sempre sulla versione PC di Elden Ring non siano stati risolti.

Dall'analisi del portale, su diverse configurazioni PC si verificano ancora i cali di frame rate che hanno funestato la versione originale del gioco.

Si tratta, per chi non lo sapesse o non li avesse sperimentati perché ha giocato su console, di cali molto brevi ma consistenti del frame rate che si verificano in vari momenti del gioco, al punto di bloccare il gioco anche per alcuni secondi nei casi più forti.

Ovviamente Elden Ring funziona in maniera sempre ottimale, se non fosse per questi micro-stuttering che rovinano l'esperienza in maniera sporadica. Questo non rovinerà di certo l'esperienza di Shadow of the Erdtree che, stando alle prime analisi, sembra davvero essere un prodotto incredibile: addirittura il contenuto d'espansione migliore di sempre.

Sicuramente lo ha fatto anche il mangaka autore del manga ufficiale di Elden Ring, che si fermerà fino a tempo indeterminato proprio per giocare all'espansione.