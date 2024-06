Shadow of the Erdtree, c'è ora un modo per abbassare la difficoltà

Shadow of the Erdtree si sta dimostrando essere un DLC più difficile del previsto.

Una fetta della community ritiene che Hidetaka Miyazaki e il suo team si siano spinti troppo oltre con livello di difficoltà, tanto da dare il via a un'ondata di recensioni negative per il DLC.

Il DLC di Elden Ring (che trovate in bundle su Amazon) non è quindi una vera e propria passeggiata di salute.

Alla luce delle tante critiche arrivate in rete, anche l'account ufficiale su X/Twitter di Bandai Namco si è sentita in dovere di ricordare agli utenti di aumentare di livello le proprie benedizioni dell'Albero Ombra.

Ora, però, come riportato anche da PCGamesN, se siete alle prese con Elden Ring Shadow of the Erdtree, una mod offre gratuitamente ogni singolo oggetto del gioco base, dei DLC e di qualsiasi altra mod installata.

Ora potete facilmente creare una build, trovare quello che fa per voi e superare le difficoltà con maggior dimestichezza.

La mod "Glorious Merchant" è perfetta per il crafting delle build (o per sconfiggere Mohg e Radahn).

Creata da Tom Clark, questa offre ogni singolo oggetto del gioco, DLC inclusi, tramite un mercante per aiutarvi a creare e testare rapidamente qualsiasi build vogliate provare.

Con così tanti oggetti disponibili nel gioco, questo renderà i combattimenti molto più facili.

Basta parlare con Kalé alla Chiesa di Elleh per poter consultare l'inventario completo e acquistare qualsiasi cosa a zero rune.

Clark fa notare che andare online con contenuti tagliati o ottenere oggetti chiave del DLC mentre si è online nel gioco può comportare un ban, quindi fate attenzione.

La mod può essere scaricata qui, in forma gratuita, ed è ovviamente compatibile con Shadow of the Erdtree.

Insomma, difficoltà a parte, la mod vi aiuterà a godere di quello che è stato considerato il miglior DLC mai rilasciato.

Ad ogni modo, ecco anche alcuni consigli per iniziare le vostre avventure nel Regno dell'Ombra.