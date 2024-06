Elden Ring: Shadow of the Erdtree è il miglior DLC di sempre, per Metacritic

Tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile per il grande pubblico Shadow of the Erdtree, la mastodontica espansione di Elden Ring: uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da FromSoftware e tra le migliori opere realizzate da Hidetaka Miyazaki e tutto il suo staff.

Come vi ha giustamente raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, Shadow of the Erdtree è «un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero».

E anche la stampa internazionale sembra essere dello stesso parere, al punto che l'espansione di Elden Ring (che trovate in bundle con il gioco base su Amazon) è riuscita a battere un record che, pensate bene, resisteva da ben 8 anni.

Secondo la media voti disponibile sul noto aggregatore Metacritic, Elden Ring: Shadow of the Erdtree è diventato ufficialmente il miglior DLC di sempre, con una valutazione di ben 95/100.

Questo ha permesso di superare il record di The Witcher 3: Blood and Wine, altra espansione mastodontica realizzata questa volta da CD Projekt, che si è dovuta "accontentare" di una media del 92/100.

Un risultato commentato anche da Marcin Momot, Global Community Director di CD Projekt, che ha ammesso la "sconfitta" di fronte alla superiorità di Elden Ring Shadow of the Erdtree, sottolineando che «è stata una bella corsa».

Ma il Global Community Director ha anche ammesso che lui stesso non vede l'ora di poter provare di persona Shadow of the Erdtree questo venerdì e che è in «super hype» per la sua uscita.

Insomma, da una leggenda all'altra, possiamo dire che c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne tra The Witcher 3 ed Elden Ring.

E chissà se qualcuno riuscirà a battere in meno di 8 anni il record di Shadow of the Erdtree: un'impresa che sembra essere decisamente titanica.

Se anche voi non vedete l'ora di provare con mano la nuova espansione di Elden Ring, assicuratevi di aver prima battuto sia Radahn che Mohg nel gioco base: trovate tutti i dettagli nella nostra guida.

Inoltre, se preferite giocare su PC, non possiamo che consigliarvi di verificare che le vostre specifiche soddisfino i requisiti minimi e consigliati di gioco.