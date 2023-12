Serie TV di Halo: ecco il trailer in italiano della Stagione 2

Sembra proprio che le anticipazioni delle scorse ore siano state ufficialmente confermate: Paramount+ ha svelato la data d'uscita della Stagione 2 di Halo, con il primo trailer ufficiale.

L'ambiziosa serie ha permesso di mostrare la saga di Master Chief sotto una nuova luce, ben diversa da quella già narrata nelle esclusive di casa Xbox (potete recuperarle su Game Pass, disponibile su Amazon), pur dividendo il pubblico proprio per alcune scelte discutibili.

Lo show si era rivelato uno dei più seguiti di sempre sulla piattaforma streaming di Paramount: sembrava dunque inevitabile che ne venisse prontamente confermata una seconda stagione, pronta ormai a vedere la luce.

E il primo trailer in lingua italiana ha confermato il precedente leak, svelando che la data d'uscita della Stagione 2 di Halo sarà l'8 febbraio 2023: potete osservare questo primo sguardo al ritorno della serie TV qui di seguito.

Il trailer ci anticipa che la guerra tra i Covenant e la Terra non è ancora finita: la Stagione 2 ci porterà a scoprire le nuove imprese di Master Chief, interpretato da Pablo Schreiber, e stando alla descrizione ufficiale dovremmo riuscire a vedere proprio l'Halo.

Per il resto, il filmato cerca di non dare troppe anticipazioni a livello di trama, limitandosi solo a mostrarci personaggi e ambientazioni che scopriremo lungo il corso di tutta la seconda season televisiva.

Non ci resta che segnare questo nuovo appuntamento sui nostri calendari, con l'augurio che la nuova stagione riesca a soddisfare la curiosità di tutti i fan della serie videoludica.

Del resto, sembra proprio che Paramount+ abbia scelto il momento giusto per rivelare la sua nuova stagione televisiva: dopo una lunga difficoltà iniziale, sembra che Halo Infinite stia piano piano riuscendo a risollevarsi, conquistando una rivincita davvero niente male per un gioco che, fino a poche settimane fa, veniva dato per spacciato da molti addetti ai lavori.